काशीपुर: उधम सिंह नगर के जंगलों में शिकारियों की घुसपैठ लगातार होती रहती है. जिले के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज के दुर्गापुर बीट (Durgapur Beat of Patrampur Range) में वन विभाग ने तीन शिकारियों को प्रतिबंधित मांस और एक कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है. शिकारियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई (Action against poachers under Forest Act) करते हुए जेल भेज दिया गया है.

मामले में पतरामपुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी राजकुमार सिंह (Forest Officer of Patrampur Range Rajkumar Singh) ने कहा दुर्गापुर बीट में शिकारियों के आने की सूचना मिली (Information about the arrival of poachers in Durgapur beat) थी. जिस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने जंगल में दबिश देकर तीन शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया. तीनो शिकारियों की तलाशी लेने पर उनके पास से प्रतिबंधित जंगली सुअर का मांस (banned wild pork meat) और एक कुल्हाड़ी बरामद हुई.

प्रतिबंधित मांस के साथ तीन शिकारी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें: मसूरी के होटल में नाबालिग से दुष्कर्म, घटना के बाद आरोपी फरार

तीनों आरोपी शिकारियों ने पूछताछ में अपना नाम राजू, मंगत और धर्मेंद्र, निवासी भोगपुर डैम बताया है. इनके खिलाफ वन अधिनियम 1927 के धारा 26 के तहत मुकदमा दर्ज कर इनके पास से बरामद सामान को जब्त कर लिया गया है. साथ ही इनके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 (Wildlife Protection Act 1972) के तहत धारा 2,9,43,50 और 51 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.