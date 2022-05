रुद्रपुर: डिसेबल स्पोर्ट्स सोसाइटी रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतर विद्यालयी बैडमिंटन चैंपियनशिप (Badminton Championship at Rudrapur Stadium) का आयोजन कर रही है. जिसका जिलाधिकारी युगल किशोर पंत एवं अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. इस प्रतियोगिता में लगभग 300 खिलाड़ी प्रतिभाग (300 players are participating in badminton championship) किया.

कोरोना काल के बाद खिलाड़ियों के लिए खोले गए स्टेडियम के बाद जनपद के खिलाड़ियों के लिए डिसेबल स्पोर्ट्स सोसाइटी द्वारा अंतर स्कूलीय और 10 साल से 20 साल के बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. जिसमें रुद्रपुर और उसके आसपास के विद्यालय से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया. प्रतियोगिता का आज समापन किया जाएगा. इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारम्भ करते हुए जिलाधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मनोज सरकार से बैडमिंटन खेल कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया.

इस दौरान उन्होंने कहा ऐसी प्रतियोगिताओं से ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है. उन्होंने कहा प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं. आगे चलकर यही खिलाड़ी प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं. जिलाधिकारी ने कहा खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहिए. उन्होंने कहा आज खेलों में युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं.

सोसायटी के अध्यक्ष भारत भूषण चुघ ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन अंडर-10, अंडर-14 अंडर-17 बालक एवं बालिका वर्ग में किया जा रहा है. जिसमें लगभग 300 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं.