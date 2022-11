काशीपुर: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत आज काशीपुर (Harish Rawat reached Kashipur) पहुंचे. जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया. काशीपुर पहुंचे हरीश रावत ने पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ रहे अपराधों (criminal incidents in kumaon division) को लेकर चिंता जताई. हरीश रावत ने कहा कि पुलिस का राजनीतिकरण (Harish Rawat said politicization of police) होने की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं.

हरीश रावत (Congress leader Harish Rawat) कुंडेश्वरी रोड स्थित एक रिजॉर्ट में पहुंचे. जहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं स्थानीय पदाधिकारियों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने पिछले कुछ समय से प्रदेश में तथा कुमाऊं में बढ़ रहे अपराधों पर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि जिसका दुष्परिणाम पूरे उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस का राजनीतिकरण होने की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं. हरीश रावत ने कहा कि पुलिस व्यवस्था कमजोर हो रही है. इसके लिये वह भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं.

बढ़ते अपराधों पर हरीश रावत ने जताई चिंता.

हरीश रावत(Congress leader Harish Rawat) ने कहा कि भाजपा ने अपने राजनैतिक फायदे के लिये पुलिस का इस्तेमाल किया है. हरिद्वार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने पुलिस का राजनीतिक उपयोग करके जिला पंचायत सीटों पर पर कब्जा किया है. अगर इसी तरह कानून व्यवस्था लचर रही तो पर्यटन के साथ-साथ उद्योग धंधे भी चौपट हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार की स्थिति बड़ी भयावह है. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से लचर कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है.

देशभर में बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला. हरीश रावत ने कहा कि देशभर में महंगाई आसमान छू रही है. घरों में चूल्हा नहीं बल्कि गृहणियों का दिल जल रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को तिलक तथा बेरोजगारी को अक्षत मानती है. उन्होंने आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों पर बोलते हुए कहा कि दोनों ही राज्यों में सरकारें बेरोजगारी, महंगाई और विकास तीनों ही मुद्दों पर फेल साबित हो रहीं हैं. हिमाचल में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. साथ ही गुजरात की भी जनता परिवर्तन के लिए वोट करने जा रही है.