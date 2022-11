रुद्रपुरः दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड में बुधवार रात आए भूकंप के झटकों से संतुलन बिगड़ने पर रुद्रपुर में एक 20 वर्षीय युवती फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर (girl fell from the roof due to earthquake) गई. घायल युवती का रुद्रपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. युवती के दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं साथ ही कमर और सिर में भी चोट आई है.

घटना के मुताबिक, बुधवार देर रात 1:58 बजे उत्तराखंड में भूकंप के झटके (Earthquake hits Uttarakhand) महसूस किए गए. इस दौरान लोगों में हड़कंप मच गया. लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. वहीं, रुद्रपुर के इंद्रा कॉलोनी निवासी अनिता भूकंप के झटकों को देख घर से बाहर निकल कर भागी तो वह छत से नीचे गिर (Girl fell from the roof due to loss of balance) गई. आनन फानन में परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए. जहां पर उसका इलाज चल रहा है.

युवती के दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं. पिता रमेश सुयाल ने बताया कि देर रात जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, तब उनकी बेटी कमरे से बाहर रेलिंग के पास पहुंची. इस दौरान भूकंप के झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई. अनिता के दोनों पैरों में फ्रैक्चर के साथ कमर और सिर में भी चोट आई है. उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.