जसपुरः उधमसिंह नगर जिले के जसपुर में आज सुबह लकड़ी के कारखाने में आग (Fierce fire in wood factory in Jaspur) लग गई. इस दौरान गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों की मदद से आग पर बमुश्किल काबू पाया गया. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट (wood factory fire due to short circuit) बताया जा रहा है.

जसपुर में लकड़ी के कारखाने में लगी भीषण आग.

घटना जसपुर के काशीपुर रोड की है. यहां यूनियन बैंक के सामने स्थित एक लकड़ी के कारखाने में आज सुबह अचानक आग लग गई. आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में भगदड़ मच गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग इतनी भयानक थी कि आग की चपेट में आकर एक कार और दो बाइक समेत आसपास खड़े फलों के ठेले भी जलकर राख हो गए. गनीमत रही कि आग से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई.

आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों की मदद से काबू पाया. कारखाना स्वामी मोहम्मद यासीन के मुताबिक वह सोए हुए थे. पुलिस ने आकर आग लगने की सूचना दी. आग में कारखाने की कई मशीनों के साथ बाइक और कार जलकर राख हो गई. कारखाना स्वामी यासीन का कहना है कि बड़ा नुकसान हुआ है.