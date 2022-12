कुमाऊं फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री में स्थापित होगी डीएनए लैब

रुद्रपुर: शासन से मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही रुद्रपुर स्थित कुमाऊं की विधि विज्ञान प्रयोगशाला (Kumaon Forensic Science Laboratory) में डीएनए टेस्ट की सुविधा होने जा रही है. शासन ने इस प्रोजेक्ट के लिए साढ़े चार करोड़ (Approval of four and a half crores for DNA lab ) की संस्तुति दे दी है. अब तक कुमाऊं मंडल के जनपदों की पुलिस डीएनए जांच के सैंपल्स को देहरादून लैब भेजा जाता था. जिसकी रिपोर्ट आने में काफी वक्त लग जाता है. दो साल पूर्व केंद्र के निदेशक द्वारा डीएनए लैब का प्रस्ताव शासन को भेजा था.

कुमाऊं मंडल में अपराधिक घटनाओं में लिए जाने वाले डीएनए टेस्ट की जांच के लिए अब पुलिस महकमे को इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब डीएनए की जांच कुछ माह बाद रुद्रपुर स्थित विधि विज्ञान प्रयोग शाला केंद्र में होनी शुरू हो जाएगी. दरअसल, कुमाऊं में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए डीएनए लैब स्थापित करने की कवायद लंबे समय से चल रही थी. लैब को लेकर विधि विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर दयाल शरण द्वारा सरकार को पाच करोड़ की डीपीआर बना कर भेजी गई थी. अब शासन ने प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए साढ़े चार करोड़ की मंजूरी दे दी गई है.

पढे़ं- कोरोना की रोकथामः सीएम धामी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग

विधि विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर दयाल शरण(Director of Forensic Science Center Dayal Sharan) ने बताया सरकार से मंजूरी मिलने के बाद दो एक्सपर्ट कर्मचारियों की तैनाती और जेनिटेक एनिलाइजर मशीन को खरीदा जायेगा. मशीन में एक साथ 16 डीएनए टेस्ट हो सकेंगे. प्रयोगशाला में लैब के लिए भवन पूर्व से बना हुआ है. उन्होंने बताया डीएनए लैब स्थापित होने के बाद पॉस्को,हत्या, पहचान और संपत्तियों के विवाद में दर्ज मुकदमों के निस्तारण में तेजी आयेगी साथ ही लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सकेगा.