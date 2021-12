खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने उधम सिंह नगर जनपद के दौरे पर खटीमा पहुंचे. जहां उन्होंने सहकारिता विभाग (cooperative Department) के समूह ऋण वितरण कार्यक्रम (loan disbursement program) और युवा संवाद कार्यक्रम (yuva samvad program) में प्रतिभाग किया. इस दौरान सीएम धामी ने 400 से अधिक महिलाओं को ऋण वितरित किया.

2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (2022 Uttarakhand Assembly Elections) की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है. इसी कड़ी में सीएम पुष्कर धामी ने आज उधम सिंह नगर जनपद के तूफानी दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने काशीपुर और खटीमा का दौरा किया. सीएम ने सहकारिता विभाग द्वारा समूह ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. इस दौरान उन्होंने महिलाओं को सहकारिता विभाग द्वारा ब्याज रहित ऋण का वितरण किया.

खटीमा में सीएम धामी का कार्यक्रम.

सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से महिला समूह को पांच लाख तक का लोन (Loan up to five lakhs to women group) विवरण किए जा रहे हैं. ताकि महिलाएं अपनी आमदनी को घर पर रहकर बढ़ा सकें. खटीमा में लगभग 400 से अधिक महिलाओं को ऋण वितरित किया गया. सरकारी विभाग के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री थारू विकास भवन में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे.

जहां उन्होंने युवाओं को वर्तमान समय की चुनौतियों के अनुसार अपने आप को ढालने और अपना करियर किस तरह से चुने इस पर व्याख्यान दिया. मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार आम जनता के लिए कई विकास योजनाएं चला रही है. चाहे वह सहकारिता विभाग हो या अन्य विभाग सबके द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सभी में सरकार का प्रयास है कि आम जनता की आमदनी बढ़े और रोजगार में इजाफा हो.