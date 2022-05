रुद्रपुर: सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे (Pushkar Singh Dhami reached Pantnagar Agricultural University). जहां उन्होंने डॉ. रतन सिंह सभागार में आयोजित नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (National Union of Journalists) के उत्तराखंड प्रांतीय अधिवेशन में प्रतिभाग किया. कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी (National President of National Union of Journalists Rash Behari) ने दीप प्रज्वलित कर किया.

इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड (uniform civil code) लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं. कैंची धाम में अच्छी पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाएगी. उत्तराखंड में विभिन्न शहरों में पार्किंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाकर 50 लाख की धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई है. चारधाम में इस बार रिकॉर्ड यात्री पहुंचे हैं. यात्रा में आये जिन भी श्रद्धालु की मौत हुई है, उनमें एक भी मौत अव्यवस्था से नहीं हुई हैं. चारधाम यात्रा को व्यवस्थित बनाने का प्रयास कर रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा प्रेस के जरिये सरकार के अच्छे काम जनता के बीच जाने चाहिए. अधिवेशन में मुख्यमंत्री के समक्ष पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाने और बीमा का लाभ देने सहित तमाम समस्याएं रखी गयी. इसके साथ ही पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डाला गया और वर्तमान हालात और भविष्य पर चर्चा की गई.

कार्यक्रम में सीएम धामी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ही किच्छा विधायक तिलक राज बहेड़, लालकुआं विधायक डॉ. मोहन बिष्ट, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश सहित प्रदेश के कई पत्रकार उपस्थित रहे.