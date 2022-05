खटीमा: खाद्य आपूर्ति विभाग राशन कार्डों में धांधली (Ration cards fraud) को रोकने के लिए युद्ब स्तर पर अभियान चला रहा है. इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य (Cabinet Minister Rekha Arya) ने प्रदेश भर के विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने 31 मई तक पात्र व्यक्ति को उनकी आजीविका के माध्यम से राशन कार्ड वितरित करने के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए. साथ ही 1967 टोल फ्री नंबर भी प्रदेश में जारी किया गया है.

जिसके माध्यम से इस नंबर पर राशन कार्ड को लेकर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. साथ ही प्रत्येक राशन की दुकान पर इस टोल फ्री नंबर के साथ पात्र और अपात्र व्यक्तियों की जानकारियों की सूची लगाई जाएगी. जिससे गरीब व्यक्ति का हक कोई मार न सके और पात्र व्यक्ति को राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध हो सके.

खाद्य विभाग की 'अपात्र को ना, पात्र को हां' (No to the ineligible, Yes to the eligible) की मुहिम के तहत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने वर्चुअल समीक्षा बैठक (Cabinet Minister Rekha Arya held a virtual review meeting) की. बैठक में खाद्य मंत्री ने सभी डीएसओ को निर्देश दिया कि राशन की दुकानों में 1967 टोल फ्री नंबर और डीएसओ का नंबर चस्पा करवाया जाए.

रेखा आर्य ने बनबसा में वर्चुअल माध्यम से खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक (review meeting of food department) ली. बैठक में खाद्य सचिव एवं आयुक्त सहित सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी मौजूद रहें. रेखा आर्य ने अधिकारियों को 'पात्र को हां, आपात्र को ना' मुहिम के तहत अभी तक विभाग द्वारा किए गए कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट ली.

रेखा आर्य ने कहा खाद्य विभाग के सभी डीएसओ को कहा गया है कि सभी राशन की दुकानों में सूची लगानी होगी. जिसमें पात्र और अपात्र के मानक सहित 1967 टोल फ्री नंबर की जानकारी (toll free number information) देनी होगी. जिस भी ग्राम सभा से अपात्र का नाम कटेगा तो उसी ग्राम सभा से ही पात्र व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा.

उन्होंने बताया कि लोग स्वयं ही अपना नाम कटवा रहे हैं. एक हजार से पंद्रह सौ नाम अपात्रों के कटे हैं. मंत्री ने कहा कि इस मुहिम के प्रचार प्रसार के लिए नगरपालिका की कूड़ा उठाने की गाड़ियों , गैस की गाड़ियों, पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से जनजागरण चलाया जाएगा.