रुद्रपुर: मामूली बात को लेकर महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त (Woman commits suicide in Rudrapur) कर ली. पुलिस ने शव को कब्जे (Police took the body into custody) में लेते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतका और उसका पति रामेश्वरपुर में किसी फैक्ट्री में काम करते थे.

मृतका के पति अजय कुमार ने बताया की वह रामेश्वरपुर में अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता है. कल देर रात परिवार नए साल की पार्टी कर रहा था. इस दौरान अजय कुमार के फोन में ससुराल से वीडियो कॉल आया तो अजय कुमार ससुराल पक्ष के लोगों से मजाक करने लगा.

इस दौरान पत्नी सरिता किसी बात से नाराज़ होकर कमरे में चली गई. कुछ देर बाद जब अजय रूम के पास पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था. काफी आवाज देने पर भी जब दरवाजा नहीं खोला तो उसने दरवाजा तोड़ा. जहां उसने देखा की पत्नी सरिता ने खुदकुशी कर ली. आनन फानन में उसे किच्छा सीएचसी केंद्र ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एसपी मनोज कत्याल ने बताया महिला द्वारा आत्महत्या की सूचना मिली. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.