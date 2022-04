खटीमा: उधमसिंह नगर जिला प्रशासन ने इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा (Action against encroachment in Sitarganj) है. सितारगंज में प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया (demolished illegal construction in Sitarganj). इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन को टीम को व्यापारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा.

सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने आज अभियान चलाया. सितारगंज एसडीएम तुषार सैनी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सितारगंज के अमरिया चौराहा से जेल कैंप रोड तक जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया. इस दौरान प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण की जद में आ रही कई बिल्डिंगों को तोड़ा.

पढ़ें- मॉनसून की चुनौतियों से निपटने की तैयारी, सीएम ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन की बैठक ली

सितारगंज मुख्य बाजार में दुकानों के आगे लगाए गए टीनशेड को भी ध्वस्त किया. अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन और व्यापारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई. वहीं, उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र में आज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में चिन्हित अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जो पक्के निर्माण हैं. उनको पूर्व में ही नोटिस दिया जा चुका है.

दुकानों के आगे जो टीनशेड एवं अन्य कच्चे निर्माण किए गए हैं, उनके लिए बाकायदा पूर्व में मुनादी कराई जा चुकी है. आज अमरिया चौराहे से जेल कैंप रोड तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, पूरे नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने तक यह कार्रवाई जारी रहेगी.