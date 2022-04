रुद्रपुर: अवैध खनन के खिलाफ (Action on illegal mining of Rudrapur) प्रशासन की छापेमारी लगातार जारी है. प्रशासन की संयुक्त टीम ने दो स्टोन क्रशर (Action on Rudrapur stone crusher) में 46 लाख का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा एक अवैध भंडारण को सीज करते हुए एक डंपर, दो ट्रैक्टर, एक पिक अप वाहन को सीज किया गया है. अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन गंभीर दिखाई दे रहा है.

डीएम के निर्देश पर प्रशासन द्वारा बाजपुर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई. इस दौरान उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी के नेतृत्व में खनन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु स्टोन क्रशर पर छापेमारी की गई. उप जिलाधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान मन्नत स्टोन क्रशर में 9110 घन मीटर अधिक उपखनिज पाया गया.

पढ़ें-श्रीनगर: सरकारी जमीन पर संचालित हो रहा था अक्षिता स्टोन क्रशर, जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट

उन्होंने बताया कि अधिक उपखनिज पाए जाने पर मन्नत स्टोन क्रशर पर 33 लाख का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा बांके बिहारी स्टोन क्रशर पर छापेमारी के दौरान 3700 घन मीटर अधिक उपखनिज पाया गया. जिस पर 13 लाख का जुर्माना लगाया गया है. ग्राम गोबरा में बिना अनुमति के अवैध भंडारण को सीज किया गया, इस दौरान अवैध खनन में लिफ्त एक डंपर, दो ट्रैक्टर, एक पिक अप वाहन को सीज करने की कार्रवाई की गई गई.