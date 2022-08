टिहरी: पिछले 9 दिनों से उत्तराखंड चतुर्थवर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ (Uttarakhand Fourth Class State Employees Federation) का टिहरी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना (Protest outside Tehri DM office) प्रदर्शन जारी है. महासंघ से जुडे़ कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष के स्थानांतरण प्रकरण का निराकरण और निरस्तीकरण न किये जाने से खफा हैं. जिसके विरोध में उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में नौ दिनों से धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया हुआ है. संघ ने जिलाध्यक्ष के स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग (Demand for cancellation of transfer of District President) की है.

धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा लगातार डीएम को पत्र लिखकर जिलाध्यक्ष त्रिलोक सिंह नेगी के स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग (Demand to cancel the transfer of District President Trilok Singh Negi) की जा रही है. जिससे संबंध में तथ्य भी डीएम के समक्ष रखे गये हैं. एडीएम की मौजूदगी में इस संबंध में बैठक भी हुई. जिसमें तथ्यों को पूरी तरह से नकारा गया. जिससे उत्तराखंड चतुर्थवर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ में रोष है. साथ ही जिला कार्यालय से रिटायर के करीब पहुंचने वाले सुरेश कुमार का स्थानांतरण प्रतापनगर कर दिया गया है.

इसी तरह के प्रकरण अस्वस्थ रहने वाले व रिटायर के करीब पहुंचे कुशला दास का स्थानांतरण भी जाखणीधार से देवप्रयाग किया गया है. जिलाध्यक्ष नेगी का स्थानांतरण भी इसी तरह कर दिया गया है. जिसे लेकर संघ में निरंतर नाराजगी बनी हुई है. संघ ने जिलाध्यक्ष का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया है. साथ ही कर्मचारियों ने कहा अगर जल्द इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो, प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी.