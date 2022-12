टिहरी: एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर (Tehri SSP Navneet Singh Bhullar) के निर्देश पर टिहरी गढ़वाल में नशे के खिलाफ अभियान (Campaign against drugs in Tehri Garhwal) चलाया गया. जिसके तहत थानाध्यक्ष कैम्पटी ने नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान थाना कैम्पटी पुलिस (Thana Kempty Police) टीम ने 3 अभियुक्तों को 318 ग्राम चरस के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास नगर-यमुनोत्री हाईवे पर चौकी नैनबाग के सामने से गिरफ्तार किया.

कैम्पटी थाना प्रभारी शांति प्रसाद चमोली ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ थाना कैम्पटी में धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज (Case registered under NDPS Act) कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है. वहीं, पुलिस ने इन आरोपियों के पास से स्कूटी (UK 08AM 2586) भी बरामद किया है.

उन्होंने कहा आरोपी पंकज रावत (22 वर्ष) पुत्र आलोक सिंह रावत, अमन थापली (22 वर्ष) पुत्र भीम, सिंह निवासी भट्टा गांव, थाना मसूरी, जनपद देहरादून और विकास क्षेत्री (23 वर्ष) पुत्र धन बहादुर क्षेत्री, निवासी ग्राम हाथीपांव, थाना मसूरी, देहरादून को पुलिस ने 318 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. बरामद चरस की कीमत ₹31 हजार रुपये बतायी जा रही है.