टिहरी: प्रतापनगर से विवाहिता के साथ सुसरालियों की दिल दहलाने वाली हरकत (Heartbreaking act of in laws with married) सामने आई है. जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. आरोप है कि अंतर्गत रिंडोल गांव निवासी विवाहिता प्रीति को उसकी सास और ननद न सिर्फ मारपीट करते थी, बल्कि कई दिनों तक उसे बाथरूम में बंद कर खाना-पानी भी नहीं देते थे.

इससे भी जब इन जल्लादों का दिल नहीं भरता तो विवाहिता के ऊपर खौलता पानी फेंकते और गर्म तवे से उसे जलाते थे. मामले में उत्तराखंड महिला आयोग (Uttarakhand Women Commission) के हस्तक्षेप के बाद आरोपी ससुरालियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है.

राज्य महिला के हस्तक्षेप पर कार्रवाई: राज्य महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा पीड़ित प्रीति को बंधक बनाकर ससुरालियों ने उसके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की. उसके शरीर को जगह-जगह से जलाया गया है. पीड़िता को इलाज के लिए कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर महिला का शरीर करीब 20 जगह से जलाया है. जब महिला के परिजन उसे छुड़ाने पहुंचे तो वो बिना कपड़ों के रसोई में कैद मिली.

अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में खुलासा: मंगलवार को चिकित्सकों ने प्रीति की 6 घंटे तक लगातार अल्ट्रासाउंड करने की कोशिश की, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया. प्रीति को पीने को पानी दिया गया तो, वह उल्टी करने लगी. किसी तरह प्रीति को डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पीड़िता के पेट में भोजन और पानी भी नहीं मिलने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि पिछले 7 दिनों से उसे कुछ भी खाने-पीने को नहीं मिला था. मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि ससुरालवालों ने प्रीति को एक सप्ताह से अधिक समय तक पानी और भोजन तक भी नहीं दिया. साथ ही प्रीति के पेट, पीठ, चेहरा और प्राइवेट पार्ट तक जलाया है.

महिला के तीन बच्चे: पीड़िता के तीन बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा 9 साल, बेटी 7 साल और तीसरा बेटा 5 वर्ष का है. पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि प्रीति के ससुर देवेंद्र जगूड़ी आईटीबीपी में हैं. घर में प्रीति की सास, ननद, पति, देवर और तीनों बच्चे रहते हैं. घर का गेट सुबह बच्चों के स्कूल जाने और घर आने पर खुलता है. बाकी घर का गेट अंदर से चौबीस घंटे बंद रहता है.

कई सालों से प्रीति पर हो रहा था अत्याचार: पीड़िता के परिजनों ने बताया कि प्रीति का पति अनूप मानसिक रूप से कमजोर है. आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण प्रीति पर बीते कई सालों से अत्याचार किया जा रहा था. बार-बार ऐसा न होने के आश्वासन पर वो प्रीति को ससुराल छोड़ देते थे, लेकिन उसका शारीरिक उत्पीड़न नहीं रुका. परिजनों ने पीड़िता की सास और ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कराया. जिसके आधार पर टिहरी पुलिस ने आरोपी सास और ननद को जीवनगढ़ विकासनगर से गिरफ्तार कर किया है.

पीड़िता ने किया दर्द बयां: वहीं, पीड़िता ने बताया कि सास और ननद उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे. उसे गर्म तवे से जलाते थे. कई बार उस पर गर्म पानी डाल देते थे. किसी को उसकी चीख न सुनाई दे, इसलिए मुंह में कपड़ा ठूंस देते थे. कई-कई दिनों तक खाना नहीं देते थे. जूठी थालियों में बचा खाना खाकर वह किसी तरह जी रही थी. उसकी सास और ननद उसके साथ मारपीट करती थी तो, उसके बच्चे और उसका पति बचाने की कोशिश करते थे. लेकिन पति मानसिक रूप से कमजोर होने कारण कुछ नहीं कर पाता था. वहीं, पीड़िता का आरोप है कि ससुर देवेंद्र जगूड़ी जब छुट्टी आते थे तो वो भी उसे मारते थे.

पालिकाध्यक्ष ने की कड़ी कार्रवाई की मांग: वहीं, मामले में ढालवाला पालिकाध्यक्ष रोशन रतूड़ी, एसएसपी से मिलने पहुंचे. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. रोशन रतूड़ी ने प्रीति के तीनों बच्चों से मुलाकात की तो उन्होंने ने भी बताया कि उनकी मां के साथ मार पिटाई होती थी. एसएसपी ने पीड़िता का मेडिकल जांच कराने के बाद उपचार के लिए देहरादून कोरोनेशन भेजने के निर्देश दिए. स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पीड़िता को उपचार के लिए देहरादून कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया.

विकासनगर कोतवाली प्रभारी शंकर सिंह बिष्ट ने कहा पीड़ित महिला का पति अनूप जगूड़ी और उसका देवर अमित मानसिक बीमार हैं. इसके अलावा महिला के ससुर देवेंद्र जगूड़ी आईटीबीपी में कार्यरत हैं, जो कभी कभार ही घर पर आता है. महिला के तीन छोटे बच्चे हैं. मामले में टिहारी पुलिस ने आरोपी सास और ननद को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई. फिलहाल पीड़िता के ससुराल में उसके मानसिक बीमार पति और देवर के अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिससे घटना के संबंध में बात की जा सके.