रुद्रप्रयाग: कहते हैं भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले इंसान की मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र नांदेड़ के शिवाजी पाटिल (Shivaji Patil on cycle to Chardham Yatra) के साथ हो रहा है. शिवाजी साइकिल से ऑल इंडिया राइड (Shivaji Patil on cycle all India ride ) कर रहे हैं. इन दिनों वे चारधाम यात्रा पर हैं. जिस केदारनाथ की पैदल चढ़ाई पार करने में इंसान की सांसें फूल जाती हैं, वहां शिवाजी साइकिल के साथ चढ़ रहे हैं. शिवाजी कहते हैं वे अपनी इस यात्रा में वे भगवान का नाम लेते हुए हुए बढ़ रहे हैं. जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो रही हैं.

बता दें चारधाम यात्रा का आगाज होने के बाद से देश के विभिन्न कोनों से सच्ची आस्था रखने वाले भक्त चारधामों पहुंच रहे हैं. वे यहां मनौतियां मांगकर घर लौट रहे हैं. इस बीच महाराष्ट्र का एक युवा साइकिल के जरिए केदारनाथ यात्रा कर रहा है. जिस गौरीकुंड से केदारनाथ की 19 किलोमीटर की दूरी में श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती है. उसे शिवाजी साइकिल के साथ पूरा कर रहे हैं.

महाराष्ट्र नांदेड़ के शिवाजी पाटिल ने बताया कि देश की आजादी को 75 साल हो गये हैं. वे भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश के विभिन्न राज्यों में घूम रहे हैं. एक महीने से वे उत्तराखंड का भ्रमण कर रहे हैं. इन दिनों वे चारधाम यात्रा पर हैं. उन्होंने बताया उनका मकसद देश के हर राज्य के कल्चर को जानना है. अलग-अलग जगहों पर वहां की भोली-भाषा को वे पहचान रहे हैं. वे अब तक महाराष्ट्र, गोवा गुजरात, दिल्ली, मध्यप्रदेश और हरियाणा का भ्रमण कर चुके हैं.

उन्होंने बताया कि वे 6 महीनों में 12 हजार किमी की साइकिल यात्रा कर चुके हैं. इन दिनों चारधामों में केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा करने के बाद हिमाचल भ्रमण पर निकल जाएंगे. डेढ़ महीने तक हिमालच की यात्रा करने के बाद लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी और बिहार का भ्रमण करेंगे. उन्होंने बताया 20 महीनों की यात्रा में जितना किमी हो सके. वे यात्रा करेंगे. शिवाजी पाटिल ने बताया केदारनाथ के पैदल मार्ग में खड़ी चढ़ाई है. जहां साइकिल नहीं चल पायेगी. ऐसे में वो कंधे पर साइकिल रख यात्रा करेंगे.