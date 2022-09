रुद्रप्रयाग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में प्रथम चरण के पुनर्निर्माण कार्य (Kedarnath first phase reconstruction work completed) पूरा हो चुका है. अब द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य गतिमान हैं. धाम में लगभग 125 करोड़ की लागत से द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं. कई पुनर्निर्माण कार्य इस वर्ष अक्टूबर के अंत तक पूर्ण हो जाएंगे. जबकि कई अन्य कार्य अगले वर्ष से शुरू होंगे.

प्रथम चरण में यहां 150 करोड़ की लागत (Reconstruction at a cost of 150 crores) से पुनर्निर्माण कार्य हुए हैं और तीसरे चरण में 225 करोड़ के कार्य होने हैं. केदारनाथ में कुल 500 करोड़ के केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य (500 crore Kedarnath reconstruction work) किये जाने हैं, जो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हैं. आज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. इससे पहले वे पांच बार केदारनाथ पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा ले चुके हैं.

केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण का पुनर्निर्माण कार्य शुरू.

आज पीएमओ से पीएम मोदी ने ड्रोन कैमरे की मदद से केदारनाथ का निरीक्षण (Kedarnath inspection with the help of drone camera) किया. ऐसे में पीएम मोदी ने पांच बार केदारनाथ जाकर और पांच बार ड्रोन कैमरे की मदद से पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर चुके हैं.

बता दें कि 2013 में केदारनाथ धाम में आई आपदा (Disaster in Kedarnath Dham in 2013) के बाद से ही लगातार पुनर्निर्माण कार्य जारी हैं. वहीं, केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से निर्माण कार्य जारी है. वहीं, केदारनाथ पुनर्निमाण कार्य (Kedarnath Reconstruction Work) पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है. बता दें कि केदारनाथ आपदा में पूरी तरह से तबाह हो गया था. आपदा में शंकराचार्य की गद्दीस्थल, तीर्थ पुरोहितों के भवन, पैदल मार्ग, पुल सहित कई अन्य संपत्तियां तबाह हो गई थी.

केदारनाथ धाम में प्रथम चरण में पुनर्निर्माण कार्य

तीर्थ पुरोहितों के लिए घर, आस्था पथ का निर्माण.

सरस्वती नदी पर पुल का निर्माण.

मंदाकिनी नदी पर गरूड़चटटी जाने के लिए पुल का निर्माण.

मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर सुरक्षा घाटों का निर्माण.

केदारपुरी के चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण.

शंकराचार्य गददीस्थल निर्माण.

केदारनाथ हेलीपैड.

गढ़वाल मंडल विकास निगम के लिए भवन निर्माण.

केदारनाथ मंदिर से पैदल मार्ग और चबूतरे का निर्माण.

केदारनाथ मंदिर परिसर चौड़ीकरण.

केदारनाथ धाम से गरूड़चटटी तक पैदल मार्ग निर्माण.

इन निर्माण कार्य पर करीब 150 करोड़ की धनराशि खर्च हुई है. वहीं, इन दिनों धाम में द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं. जिनमें 125 करोड़ की धनराशि खर्च होनी है.

द्वितीय चरण में होने वाले कार्य

बदरी-केदार मंदिर समिति के भवन का निर्माण.

आस्था पथ और हाट बाजार का निर्माण.

सरस्वती नदी पर पुल का निर्माण.

मुख्य पुजारी आवास और चिकित्सालय का निर्माण.

तीर्थ पुरोहितों के भवनों का निर्माण.

रामबाड़ा से केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग का निर्माण.

द्वितीय चरण के 21 कार्यों में 10 कार्यों को अक्टूबर अंत तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद धाम में बर्फबारी और बारिश शुरू हो जाती है. जिससे कार्य करने में दिक्कतें होती हैं. द्वितीय चरण के कार्य होने के बाद धाम में तृतीय चरण के 225 करोड़ के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं.

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है. उन्होंने कहा केदारनाथ धाम में जो भी पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं. वह तेज गति से चल रहे हैं. उम्मीद है कि इस वर्ष तक कई कार्य पूर्ण कर लिए जायेंगे.

केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों में एक नये ब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है. यह ब्रिज पुराने ब्रिज से काफी बड़ा बनाया जा रहा है और ज्यादा लोग इस पुल से आवाजाही कर सकते हैं. आने वाले समय में यात्री हाॅट बाजार से होकर नये पुल के रास्ते मंदिर तक पहुंचेंगे, जिससे मंदिर की दूरी बढ़ जाएगी.