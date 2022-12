रुद्रप्रयाग: प्रदेश के लोनिवि, पर्यटन, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण एवं पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग जिले के तीन दिवसीय दौरे (Satpal Maharaj on Rudraprayag visit) पर हैं. रुद्रप्रयाग पहुंचकर सबसे पहले सतपाल महाराज सिद्धपीठ कालीमठ (Satpal Maharaj reached Kalimath) पहुंचे. जहां उन्होंने मां काली की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान पर्यटन मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग लोनिवि और लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के अभियंताओं पर भड़क (Satpal Maharaj got angry with the officials) उठे. उन्होंने स्थानीय लोगों के सामने ही अभियंताओं को जमकर खरी-खोटी सुनाई.

खराब सड़कें देख भड़के मंत्री सतपाल महाराज.

सतपाल महाराज (Cabinet Minister Satpal Maharaj) ने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ग्रामीण लिंक मार्गों की हालात बद से बदतर हैं. कालीमठ पहुंचने तक उन्हें जगह-जगह गड्डे और मलबा पड़ा हुआ है. जिस कारण आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही हैं. सरकार की ओर 14 नवंबर तक प्रदेश को गड्डा मुक्त का संकल्प लिया गया था, लेकिन अभियंताओं की लापरवाही का खामियाजा मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायकों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने अभियंताओं से कहा जनता उन्हें गाली दे रही है, जो वादे किये गए हैं उन्हें समय पर पूरा करो.

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज (Cabinet Minister Satpal Maharaj) ने जनता के बीच अभियंताओं को जमकर लताड़ लगाई. महाराज ने कहा सरकार विकास योजनाओं और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्य कर रही है, लेकिन सड़कों पर गड्ढे नहीं भरे हुए हैं. मंत्री ने तत्काल गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं.

बता दें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग जनपद के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. मंत्री तीन दिवसीय दौरे के दौरान गुप्तकाशी में आयोजित दैवीय आपदा सहायता छात्रावास के वार्षिकोत्सव में प्रतिभाग करेंगे, जबकि मुख्यालय में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे. इसके साथ ही जनपद के विभिन्न विकास योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे.