रुद्रप्रयाग: इन दिनों पहाड़ों में तेजी से अवैध शराब का कारोबार (trade of illegal liquor in Rudraprayag) खूब फल-फूल रहा है. जगह-जगह ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध तरीके से शराब पहुंचाई जा रही है. इस पर नकेल कसने के लिए रुद्रप्रयाग कोतवाली पुलिस चेकिंग अभियान (Rudraprayag Kotwali Police Checking Campaign) चला रही है. इसी क्रम में रुद्रप्रयाग से पौड़ी पहुंचाई जा रही अवैध शराब के जखीरे को पुलिस ने धर-दबोचा. पुलिस ने छोटा हाथी वाहन से करीब 7 लाख 75 हजार की 96 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद (Illegal English liquor recovered) किया है.

अभी तक ग्रामीण क्षेत्र और वहां के लोग नशे से दूर थे, लेकिन अब शराब माफिया इन शांत वादियों में भी अपना पैर जमाने लगे हैं. गांव-गांव में अवैध तरीके से शराब पहुंचाई जा रही है. जिससे जहां गांवों का सामाजिक वातावरण खराब हो रहा है, वहीं यहां के तीर्थाटन को भी नुकसान पहुंच रहा है.

रुद्रप्रयाग जनपद की अवैध अंग्रेजी शराब की दुकानों से पौड़ी जनपद में भी शराब पहुंचाई जा रही है. बदरीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग और पौड़ी जनपद की सीमा खांखड़ा पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी. इस दौरान एक छोटा हाथी वाहन से 96 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है. पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर वाहन को सीज कर लिया. साथ ही वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

पकड़े गए अवैध अंग्रेजी शराब की कीमत 7 लाख 75 हजार रुपये बताई जा रही है. पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डाॅ विशाखा भदाणे ने कहा चेकिंग के दौरान अवैध शराब पकड़ी गई है. वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है.