रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में दो दिनों से रुक-रूककर बर्फबारी (snowfall in kedarnath ) हो रही है. बर्फबारी के कारण धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित (Reconstruction work interrupted due to snowfall) हो गए हैं. निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों को भी कंपकंपाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है. धाम में तीन इंच तक बर्फ (Three inches of snow fell in the dham in Kedarnath) गिर चुकी है. जिससे कार्य करने में भी परेशानियां हो रही हैं.

बता दें कि केदारनाथ धाम में आपदा के बाद से पुनर्निर्माण कार्य जारी हैं, जो शीतकाल में भी किये जाते हैं, लेकिन धाम में जब ज्यादा ही बर्फबारी हो रही है जिसके कारण निर्माण कार्यों को रोकना पड़ा है. बर्फबारी के कारण निर्माण कार्यों को करना मुश्किल हो रहा है. वैसे धाम में नवंबर से मार्च माह तक बर्फबारी होने से काफी दिक्कतें होती हैं. केदारनाथ में इन दिनों सुबह व रात्रि के समय तापमान माइनस आठ से दस डिग्री तक नीचे लुढ़क रहा है. धाम में तीर्थ पुरोहितों के 32 आवास का निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें से 12 परिवारों के भवन का कार्य इसी माह में पूरा किया जाना है.

केदारनाथ में बर्फबारी का दौर जारी.

वहीं, गौचर हवाई पट्टी से चिनूक हेलीकाप्टर की मदद से केदारनाथ धाम तक निर्माण सामग्री पहुंचाई गई है. चिनूक हेलीकाप्टर से तीन पोकलैंड मशीनें, मिक्चर मशीन भेजी गई हैं. पुल निर्माण का भारी सामान, स्टील गार्डर व भारी वजन की सामग्री चिनूक से भेजी गई हैं.

केदारनाथ धाम में इस बार 31 दिसंबर तक निर्माण कार्य जारी रखने का लक्ष्य रखा गया है. यदि मौसम ठीक रहा तो आगे भी निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा, लेकिन जिस तरह से अभी से धाम में धाम में बर्फबारी हो रही है, उससे लगता नहीं कि धाम में दिसम्बर अंत तक कार्य किये जाने संभव हो पायेंगे. केदारनाथ धाम में दिसंबर महीने बाद बर्फ जमनी शुरू हो जाती है. दिसंबर तक पांच से छह फीट तक बर्फ जम जाती है, जिससे निर्माण कार्य जारी रखना संभव नहीं हो पाता. अभी केदारनाथ धाम में दो से तीन इंच बर्फ गिर चुकी है.

रुद्रप्रयाग डीएम मयूर दीक्षित ने कहा केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं. यह कार्य दिसंबर माह तक जारी रहेंगे. काफी संख्या में मजदूर निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं. वर्तमान में वाॅटर एटीएम, गेस्ट हाउस, क्यू मैनेजमेंट, पुल सहित अन्य निर्माण कार्य धाम में चल रहे हैं. भारी सामान को चिनूक हेलीकाॅप्टर की मदद से केदारनाथ धाम पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में कुछ कार्यों को दिसंबर अंत तक पूरा कर लिया जायेगा, जबकि अन्य कार्यों को अगले सीजन में पूरा करने के प्रयास किये जायेंगे.