रुद्रप्रयाग में अनोखा प्रदर्शन

रुद्रप्रयाग: ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे (Rishikesh Badrinath Highway) पर कलियासौड़ से खांकरा के बीच बने गड्ढों (Potholes on roads between Kaliasaur to Khankra) से परेशान खांकरा क्षेत्र की जनता ने सरकार, एनएच और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन (protest against NH and administration) किया. प्रदर्शनकारियों ने एक अनोखा बैनर बनाकर हाईवे पर टांग दिया है, जबकि स्वयं उन्होंने हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया. दरअसल, इस बैनर में यमराज को निवेदक बनाया गया है और लिखा है- राष्ट्रीय राजमार्ग (58) खांकरा सड़क के गड्डों में आपका स्वागत है.

दरअसल, ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर कलियासौड़ से खांकरा के बीच बीते लम्बे समय से बने गड्ढों का ट्रीटमेंट न किए जाने से खांकरा के लोगों में प्रशासन और सरकार के खिलाफ आक्रोश है. काफी समय से स्थानीय लोग हाईवे को बेहतर करने की मांग कर रहे हैं. मगर हाईवे को बाईपास बनाने के चलते न तो इसके प्रति सरकार गंभीर है और न ही एनएच इस दिशा में कोई कार्रवाई कर रहा है, जबकि वर्तमान में इसी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही हो रही है. बाईपास के बनने पर अभी काफी वक्त लग सकता है.

हालांकि, खांकरा के लोग शुरू से ही बाईपास का विरोध ( khankra bypass protest) करते आ रहे हैं, मगर अब तो इस मार्ग की दशा और भी खराब कर दी गई है. गुरुवार को खांकरा में स्थानीय निवासी नरेंद्र ममगांई, ओंकार नौटियाल, दिनेश ममगाईं, हरीश डोभाल, मुकेश मासन्तू, संदीप, नितिन, राजेंद्र ने अनोखे बैनर तैयार कर यहां लगा दिए हैं, जिसमें यमराज की ओर से स्वागत किया जा रहा है. इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि शीघ्र सरकार, एनएच और प्रशासन ने कलियासौड़ से खांकरा तब बदहाल बने एनएच 58 की दशा नहीं सुधारी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.