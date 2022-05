रुद्रप्रयाग: कुंड-चोपता-गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग (Kund Chopta Gopeshwar National Highway) पिछले 7 दिनों से बंद पड़ा है. 12 मई को संसारी-जैबरी के मध्य चट्टान खिसकने से यातायात बाधित हो गया था. ध्वस्त मार्ग का निर्माण कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में तेजी नहीं होने से स्थानीय जनता एवं व्यापारी परेशान हैं. स्थानीय जनता का आरोप है कि दो साल से कोरोना महामारी के कारण रोजगार ठप रहा और अब राजमार्ग के बंद होने से वे खासे परेशान हैं. ऐसे में उन्होंने 21 मई को केदारनाथ हाईवे के कुंड में चक्का जाम की चेतावनी (Warning of traffic jam in the Kund of Kedarnath Highway) दी है.

वन पंचायत सरपंच नवन राणा एवं व्यापारी आनंद सिंह रावत का कहना है कि कुंड-चोपता-गोपेश्वर राजमार्ग पर संसारी के निकट क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्य में मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए. साथ ही रात के समय भी निर्माण कार्य करवाया जाए. उन्होंने कहा कि राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने से ऊखीमठ से लेकर चोपता तक स्थानीय व्यवसायियों पर काफी असर पड़ रहा है. यहां होटल लॉज व्यवसायियों की सभी बुकिंग कैंसल हो रही हैं. राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों को आवाजाही के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. व्यापारियों ने जल्द राजमार्ग के दुरुस्त ना होने पर केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुंड में चक्का जाम की चेतावनी दी है.

पर्यटन कारोबारियों ने दी चक्का जाम की चेतावनी

डीएम मयूर दीक्षित का कहना है कि कुंड-चोपता-गोपेश्वर राजमार्ग काफी महत्वपूर्ण है. क्षतिग्रस्त मार्ग पर तेजी से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन लगातार मौसम खराब होने के कारण कार्य करने में दिक्कतें हो रही हैं. उन्होंने कहा कि मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जा रहा है और मजदूरों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है. जल्द ही छोटे वाहनों के लिए राजमार्ग को खोल दिया जाएगा.