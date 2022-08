रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा (Food department raids on Kedarnath Yatra route) एवं औषधि प्रशासन की ओर से लिए गए पांच नमूनों में कमी होने पर 2 लाख 65 हजार रुपए अर्थदंड (Five shopkeepers fined on Chardham Yatra route) लगाया गया. अधिकारी मनोज सेमवाल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बलवन्त सिंह चौहान ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थो के नमूने लिए. जांच में पांच नमूनों में कमी मिलने पर जिला न्यायालय में सुनवाई की गई. न्यायालय ने पांच खाद्य कारोबारियों पर कुल 2 लाख 65 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है.

विजयनगर अगस्त्यमुनि के खाद्य प्रतिष्ठान पर मावा में कमियां पाई गई. जिस पर एक लाख रुपए अर्थदण्ड लगाया गया. ऋषिकेश के एक प्रतिष्ठान द्वारा सप्लाई किए गए मैदे के नमूने में अधिक नमी तथा अम्लीयता पाए जाने पर न्यायालय ने 75 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया. गुप्तकाशी के दो खाद्य प्रतिष्ठानों में लिए गए नमूने मानक से कम पाए जाने पर क्रमशः पचास हजार व पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. एक जूस निर्माता प्रतिष्ठान पर पन्द्रह हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है.

उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से सैंपल व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बलवंत सिंह चौहान के नेतृत्व में उनकी संयुक्त टीम द्वारा 10 खाद्य नमूने विभिन्न दालों (अरहर, चना, उड़द साबुत, मूंग साबुत, चना साबुत, हरी मटर, राजमा, लोबिया सफेद व मसूर) तथा सरसों व सोयाबीन रिफाइंड तेल के नमूने एकत्रित किए गए. खाद्य पदार्थों की जांच के लिए विश्लेषण शालाओं में भेज दिया गया है. जांच आख्या जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी. जिन नमूनों की रिपोर्ट अवमानक प्राप्त होगी, उनकी पुनः सैंपलिंग की जाएगी.