रुद्रप्रयाग: जिले के घरड़ा मखेत में आई आपदा (disaster in gharda makhet) को पांच दिन का समय हो गया है, लेकिन आपदा प्रभावित ग्रामीणों को राहत नहीं (No relief to the disaster affected villagers) मिल पाई है. आपदा के बाद अचानक से जखोली के घरड़ा मखेत का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है. ग्रामीण घरों को छोड़कर सड़कों पर रहने को विवश हैं. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है. जिससे उन्हें सड़कों पर रात काटनी पड़ रही है.

बता दें कि बीते बुधवार को चिरबटिया में बादल फटने के बाद रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मची थी. इस आपदा ने जखोली के घरड़ा मखेत गांव को ऐसे जख्म दिए हैं, जो भर पाना नामुमकिन है. घरड़ मखेत गांव के ठीक ऊपर एक किलोमीटर क्षेत्र में अचानक दरारें पड़ने से पूरा पहाड़ अपनी जगह से खिसकने लगा है. जिसके कारण पूरे गांव के अस्तित्व पर खतरे का बादल मंडराने लगा है. अचानक से गांव पर आई इस विपदा से पूरा गांव दहशत में है.

घरड़ा मखेत गांव के ऊपर पहाड़ में दरार (Rift in the mountain above Gharda Makhet village) आने से गांव के मकान भी टूटने शुरू हो गए हैं. जिससे डरे सहमे ग्रामीणों ने अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया है. जिनके पास ठिकाना है, वे दूसरे घरों में शिफ्ट हो गये हैं, लेकिन जिन परिवारों को कहीं ठिकाना नहीं है, वो सड़क पर ही बच्चों और जरूरी सामान के साथ रहने को मजबूर हैं. इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है.

प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को रहने के लिए प्लास्टिक का तिरपाल तक नहीं दिया गया है. ग्रामीणों ने कहा गांव के ऊपर दरार पड़ने से आवासीय भवनों को खतरा उत्पन्न हो गया है. ऐसे में ग्रामीणों ने अपने घरों को छोड़ दिया है. जो सक्षम लोग हैं, वे अपने रिश्तेदारों के यहां चले गये हैं. जबकि गरीबों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है. ऐसे में उन्हें सड़कों पर रात काटनी पड़ रही है. मदद के नाम पर प्रशासन ने उन्हें एक टेंट तक नहीं दिया है.

वहीं, नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरे की जद में आया शिव मंदिर के सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने श्रमदान करना शुरू कर दिया है. नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदिर के आगे के हिस्से को क्षति पहुंची थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मंदिर की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन की मदद का इंतजार किए बगैर ही श्रमदान के जरिए मंदिर की सुरक्षा को लेकर कार्य करना शुरू कर दिया है. साथ ही मंदिर में आये मलबे को भी साफ किया जा रहा है.

डीएम मयूर दीक्षित ने कहा घरड़ा मखेत के ग्रामीणों की हरसंभव मदद की जा रही है. जिन ग्रामीणों ने अपने आवासीय भवनों को छोड़ दिया है. उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है. फिलहाल प्रभावित ग्रामीणों को फौरी राहत दी गई है.