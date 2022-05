रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में दूर संचार व्यवस्था (Communication system in Kedarnath Dham) के लड़खड़ाने से तीर्थयात्रियों के साथ ही स्थानीय व्यापारी (Pilgrims upset in Kedarnath) खासे परेशान हैं. संचार सुविधा में हो रही दिक्कतों के कारण श्रद्धालु ऑनलाइन पेमेंट (Pilgrims are unable to make online payment in Kedarnath) नहीं कर पा रहे हैं. श्रद्धालुओं और यात्रियों को पैसों के लिए यहां-वहां भटकना पड़ रहा है.

बता दें कि केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों का हूजूम उमड़ रहा है. प्रदेश सरकार ने अब एक दिन में केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 13 हजार कर दी है और जो यात्री केदारनाथ जा रहे हैं, उन्हे आवश्यक रूप से रजिस्टे्रशन कराना होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है. इस बाबत यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की बदरीनाथ एवं केदारनाथ हाईवे पर जगह-जगह जांच की जा रही है. अभी तक बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे डेढ़ हजार के करीब यात्रियों को वापस भेजा जा चुका है.

केदारनाथ धाम में गड़बड़ाई बिजली और दूरसंचार व्यवस्था.

वहीं, केदारनाथ धाम में बिजली गायब होना आम बात हो गई है. कभी-कभार रात के समय भी लाइट गुल होने से श्रद्धालु परेशान हो जाते हैं. धाम में एयरटेल, जियो एवं बीएसएनएल के टाॅवर जरूर लगे हैं, मगर ये टाॅवर अब सिर्फ शो पीस बनकर रह गये हैं. इन टाॅवरों से तीर्थ यात्रियों के साथ ही स्थानीय व्यापारियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है.

यहां यात्रियों को दूर संचार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है. उन्हें बिना नेटवर्क के परेशान होना पड़ रहा है. नेटवर्क नहीं होने से ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. तीर्थ यात्री विपिन पंवार ने कहा केदारनाथ में कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है. यहां पर स्वास्थ्य सुविधा की कमी होती है. ऐसे में तीर्थयात्री अपने चित-परिचितों को सम्पर्क करके अपनी आपबीती सुना सकते हैं. डिजिटल युग में केदारनाथ धाम में दूर संचार की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है. उन्होंने कहा एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत धाम में पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं, दूसरी तरफ धाम में दूर संचार व्यवस्था से तीर्थयात्री खासे परेशान हैं.

वहीं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने कहा यात्रा के शुरुआत से ही खामियां देखने को मिल रही हैं. केदारनाथ धाम में यात्रियों को बिजली की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, जबकि दूर संचार की व्यवस्था भी बेकार है. केदारनाथ धाम में आकर तीर्थयात्रियों का संपर्क देश-विदेश से कट जा रहा है. सरकार यात्रा व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त करने में असफल साबित हुई है.