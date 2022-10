रुद्रप्रयाग: जखोली ब्लॉक में आयोजित कृषि औद्योगिक एवं विकास मेले (Agriculture Industrial and Development Fair) के दूसरे दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा (Congress state president Karan Mahara) मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे. इस दौरान करण माहरा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा (Karan Mahara targeted the BJP government). उन्होंने कहा भाजपा सरकार में सनातन धर्म का उल्लंघन (Violation of Sanatan Dharma) किया जा रहा है. जिन मठ-मंदिरों की अपनी एक विशेषता है, उनकी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है.

करन माहरा ने कहा भाजपा के मंत्री, विधायकों के साथ ही दायित्वधारी नियम कानूनों को ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं. जनता को पैसों का प्रभोलन दिया जा रहा है. डरा-धमकाकर सरकार बनाई जा रही है. भाजपा सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त (BJP government indulging in corruption) हो चुकी है. गलत कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है. सरकार के विधायक, मंत्री से लेकर दायित्वधारी मनमर्जी करने में लगे हैं. ऐसी सरकार को जनता सबक सिखाने को तैयार बैठी है.

करण माहरा ने सरकार पर साधा निशाना.

माहरा ने कहा प्रदेश में एक भी विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं. यहां तक कि मठ-मंदिरों की परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और बदरी केदार मंदिर समिति (Badri Kedar Temple Committee) के अध्यक्ष अजेंद्र अजय केदारनाथ धाम में जाकर गर्भगृह के भीतर तस्वीरे खींचकर वायरल कर रहे हैं. सनातन धर्म में कहा गया है कि भोजन और पूजा पर्दे में होनी चाहिए. ऐसे में सनातन धर्म का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. भगवान के पास कोई भी व्यक्ति याचक के रूप में जाता है. ऐसा नहीं कि मठ-मंदिरों में जाकर अपनी महिमा मंडल की जाए, यह सरासर गलत है.

उन्होंने कहा प्रदेश सरकार घोटाले पर घोटाले करने में लगी है. जिसके खिलाफ जनता भी सड़कों पर उतर चुकी है. उन्होंने यूकेएसएसएससी पेपर लीक की जांच (UKSSSC paper leak investigation) पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा जिन लोगों की इसमें संलिप्तता थी, वे लोग जमानत पर बाहर आ रहे हैं. सरकार और शासन इस मामले में सही से काम नहीं कर रहा है.

वहीं, उन्होंने कहा विधानसभा भर्ती घोटाला (assembly recruitment scam) में भी योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार करते हुए सरकार के मंत्री और विधायक अपने परिजनों और परिवार के लोगों को बैकडोर से लगा रहे हैं. पूरी तरीके से नैतिकता का पतन किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी ऐसा हुआ था, लेकिन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी गलती को स्वीकार किया. मगर भाजपा के सांसद अजय भट्ट, वर्तमान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा के साथ ही कई भाजपा नेता अपने चहेतों से बैक डोर के जरिये लगाने के बाद भी जनता के सामने माफी मांगने तक को तैयार नहीं हैं. यही लोकशाही में इन नेताओं के पतन का कारण बनेगा.

उन्होंने कहा कि भाजपा का काम पैसों के दम पर जनता को डराने का है और किसी तरह से जीत हासिल करने का है. जिसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं. विकास काम आज धरातल से गायब हो चुके हैं. विकास के मुद्दों से जनता को भटकाया जा रहा है. उन्होंने कहा आगामी चुनावों में जनता इन सब चीजों का हिसाब लेगी.