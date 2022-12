रुद्रप्रयाग/हल्द्वानी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक बयान (Bilawal Bhutto statement against PM Modi ) के बाद भारत में उनका विरोध शुरू हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देशभर में बिलावल भुट्टो के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. भाजपा कार्यकर्ता पाकिस्तान हाय-हाय और बिलावल भुट्टो शर्म करो के नारे लगाते हुए बिलावल भुट्टो (Protest against Pakistani FM Bilawal Bhutto ) का विरोध कर रह हैं. इसी कड़ी में उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा है. सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शन (Protest in Uttarakhand against Bilawal Bhutto) हो रहे हैं.

रुद्रप्रयाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष महावीर पंवार व भाजपा विधायक भरत चौधरी के नेतृत्व में मुख्य बाजार में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका है. भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है जब तक बिलावल भुट्टो अपने शर्मनाक बयान के लिए माफी नहीं मांगते तब तक देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेंगे.

वहीं, हल्द्वानी के बुध पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला दहन (Burning effigy of Bilawal Bhutto in Haldwani) करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद का जननी है. पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान बौखलाहट में आकर भारत के खिलाफ तरह तरह की बयान बाजी कर रहा है. ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत से माफी मांगते हुए अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा. प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है. वह हर मोर्चे पर कमजोर है. ऐसे में वह बौखलाहट में आकर इस तरह के बयान बाजी कर अपनी छवि को और खराब कर रहा है.