रुद्रप्रयाग: इस बार चारधाम यात्रा (Chardham yatra) पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. एक ओर जहां चारधामों में भक्तों की भीड़ (devotees gathered in Chardham) उमड़ रही है. वहीं, धामों को जोड़ने वाली सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. खराब मौसम के बावजूद भी भारी संख्या में यात्री चारधाम पहुंच रहे हैं. यात्रियों को बदरीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर घंटों जाम की समस्या (jam on Kedarnath Highway) का सामना करना पड़ रहा है.

रुद्रप्रयाग से खांकरा के बीच आये दिन पांच किमी लंबा जाम लग रहा है. रुद्रप्रयाग से मरीज को लेकर हायर सेंटर ले जा रही एक एंबुलेंस भी घंटों तक जाम में फंसी रही. पुलिस को जाम को खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. बता दें कि इन दिनों चारधाम यात्रा अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. एक से डेढ़ माह के भीतर सभी धाम छह माह के लिए बंद हो जाएंगे.

केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर को बंद होंगे (Kedarnath doors will be closed on October 27). जबकि बदरीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होने हैं. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ (Huge crowd of devotees in Kedarnath Dham) उमड़ रही है. अकेले केदारनाथ धाम में प्रत्येक दिन 15 हजार के करीब तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं. केदारनाथ और बदरीनाथ धाम तक पहुंचने के लिये यात्रियों को जाम सहित अन्य कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

बदरीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर घंटों तक लग रहे जाम से यात्री परेशान हो रहे हैं. रुद्रप्रयाग से खांकरा की 15 की दूरी है. इस 15 किमी के दायरे में आए दिन बदरीनाथ हाईवे पर चार से पांच किमी तक जाम लग रहा है. हाईवे पूरी तरह से यात्री वाहनों से भरा हुआ है. पहली बार हाईवे पर वाहनों की इतनी भीड़ देखी जा रही है. यात्रियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि से स्थानीय जनता भी खुश है और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं.