श्रीनगर: आज दोपहर देवप्रयाग के समीप बस और ओमनी वाहन की आमने सामने की भीषण टक्कर (Bus and Omni collide in Devprayag) हो गयी. जिसमें ओमनी सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल(Two people injured in collision between bus and Omni in Devprayag) हो गए. घायलों को 108 की सहायता से सीएचसी देवप्रयाग में भर्ती करवाया गया है. बताया जा रहा है कि ओमनी वाहन चालक गलत दिशा में गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई.

थाना देवप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर श्रीनगर की ओर 12 बजे से आसपास दो वाहनों की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. जिसमें दो व्यक्ति घायल हो गए. ओमनी वैन यूके 13A 2261 हरिद्वार से श्रीनगर की ओर जा रही थी, जबकि बस संख्या यूपी 17 AT2019 बदरीनाथ से हरिद्वार जा रही थी. बीच रास्ते में दोनों वाहनों में भिड़ंत हो गई.

मौके पर मौजूद यात्रियों ने बताया गया कि ओमनी वैन रॉन्ग साइड से आते हुए बस से टकराई. ओमनी वैन को काफी क्षति पहुंची है. जिसमें दो व्यक्ति घायल होकर फंस गए. जिनको पुलिस ने मौके पर यात्रियों की मदद से निकाला. घायलों में बेलेश्वर गुप्ता विजपाल राणा, निवासी कनखल हरिद्वार शामिल हैं.