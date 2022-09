पौड़ी: उत्तराखंड में भारी बारिश (heavy rain in uttarakhand) का दौरा जारी है. बारिश की वजह (heavy rain in Pauri) से पहाड़ी इलाकों में लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है. जगह-जगह भूस्खलन की वजह से रास्तों पर मलबा आ रहा (motorways are blocked due to heavy rain) है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में कई रास्ते बंद पड़े हुए है. पौड़ी जिले की बात करे तो जिलेभर में करीब 30 सड़कें अभी बंद पड़ हुई है. वहीं, शंकरपुर-बकरोडी-बसेडी मोटरमार्ग तो जुलाई से बंद पड़ा हुआ है.

जिले में अब भी 30 मोटर मार्गों पर यातायात ठप पड़ा हुआ है. इतना ही नहीं जिले के दूरस्थ क्षेत्र में एक मोटर बीते जुलाई माह से बंद पड़ी हुई है. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य मार्गों से संपर्क कट गया है. वहीं प्रशासन अभी तक इन मोटर मार्गों पर यातायात सुचारू करने में पूरी तरह से असफल हो रहा है.

इस बरसाती मौसम में पौड़ी जिले में लैंसडाउन प्रांतीय खंड के अंतर्गत शंकरपुर-बकरोडी-बसेडी मोटरमार्ग बीते 21 जुलाई से बंद है, तो इसी डिविजन के तहत नौडखाल-नांद-सिंगटाली और लिस्टियाखेत-खाल्यूडांडा मोटरमार्ग अगस्त माह से बंद पड़े हैं. जिससे इन मोटरमार्गो से जुड़े गांवों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को दूसरे वैकल्पिक रास्तों से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है.

जिला आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार जिले की 10 तहसीलों के सापेक्ष लैंसडाउन तहसील क्षेत्र में सर्वाधिक 40 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जिससे इस क्षेत्र में मोटर मार्ग पर सबसे अधिक बाधित हैं. जिसमें पीएमजीएसवाई की 13 सड़कें बंद हैं.

वहीं लोनिवि के प्रांतीय खंड व निर्माण खंड के तहत लैंसडाउन, दुगड्डा समेत पौड़ी, पाबौ, बैजरो, श्रीनगर डिविजनों की 30 सड़कों पर आवाजाही ठप पड़ी हुई है. वहीं डीएम पौड़ी डाक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जुलाई से बंद पड़ी सड़क को शीघ्र खुलवाने को निर्देश दिये हैं.