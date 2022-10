श्रीनगरः टिहरी जिले के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किलकिलेश्वर से पास आउट होनहार छात्रा हिमानी का राष्ट्रीय मेरिट अवॉर्ड में पहला स्थान आया है. हिमानी को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन (Dr Ambedkar Foundation) की ओर से ₹60,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.

दरअसल, यह अवॉर्ड अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है. हिमानी पुत्री संत लाल (Himani got National Merit Award) को यह पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की ओर से आयोजित परिषदीय परीक्षा 2020 (कक्षा 12) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार (Ministry of Social Justice and Empowerment) के डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने हिमानी को राष्ट्रीय मेरिट अवॉर्ड के लिए चुना है.

वहीं, राष्ट्रीय मेरिट अवॉर्ड के लिए छात्रा का चयन होने पर जीजीआईसी किलकिलेश्वर की प्रधानाचार्य मीना सेमवाल (GGIC Kilkileshwar Principal Meena Semwal) समेत समस्त विद्यालय परिवार, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ समेत स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए बधाई दी है. साथ ही विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को हिमानी के परिश्रम से प्रेरणा लेने का संदेश भी दिया. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी विद्यालय की छात्राएं इसी प्रकार की शैक्षिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करेंगी.

बता दें कि हिमानी 12वीं पास करने के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर (HNB Garhwal University) से बीए (BA) की पढ़ाई कर रही हैं. साथ में सिविल सर्विसेज यूपीएससी (UPSC) की तैयारी भी कर रही हैं. हिमानी ने अपनी इस उपलब्धि के लिए अपने परिजनों और गुरुजनों का मार्गदर्शन बताया.

