श्रीनगर गढ़वाल: शहर में रहवासियों और प्रशासन के लिए आवारा जानवर (Stray cattle terror in Srinagar) सिरदर्द साबित हो रहे हैं. ये आवारा पशु आये दिन शहर की सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं. मोहल्ले, सड़क या बाजार सभी जगह दिन-रात आवारा पशुओं का जमावड़ा आम लोगों, यात्रियों और प्रशासन के लिए परेशानी (Problems of people turned stray animals in Srinagar) का सबब बना हुआ है. इन आवारा जानवरों के आतंक के चलते स्कूली बच्चों और लोगों का घर से बाहर निकलना और सड़कों पर चलना तक दुश्वार हो गया है. आवारा पशुओं की वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं. वहीं, कई लोग इसके कारण हादसे का शिकार भी हो चुके हैं. ट्रैफिक व्यवस्था भी इनके कारण ठीक से संचालित नहीं हो पा रही है.

स्थानीय निवासी अजय बडोनी का कहना है कि इस समय चारधाम यात्रा चल रही है लेकिन आवारा जानवरों के चलते श्रीनगर में जाम लग रहा है. जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इनके कारण शहर की सड़कों पर जाम लग जाता है. जिससे अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है. साथ ही ये आवारा जानवर सड़कों पर लड़ने लगते हैं. जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है. उन्होंने कहा लावारिस पशुओं के कारण बार-बार हो रहे सड़क हादसों के बावजूद भी प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा है.

श्रीनगर में ट्रैफिक के दुश्मन बने आवारा जानवर

वहीं, मामले में एसडीएम श्रीनगर अजय वीर सिंह ने बताया कि नगर क्षेत्र की सभी गौशाला फुल हो चुकी हैं. अन्य क्षेत्रों की गौशालाओं से संपर्क किया जा रहा है. उन्होंने कहा जैसे ही कहीं भी जगह मिलेगी इन आवारा पशुओं को शिफ्ट किया जाएगा. उन्होंने कहा जो भी अपने पशुओं को खुला छोड़ेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.