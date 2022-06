श्रीनगर: गर्मियों के मौसम में बेस अस्पताल में पानी आपूर्ति (water crisis in base hospital) सुचारू नहीं हो पा रही है. जिसके कारण मरीजों, तीमारदारों के साथ ही अस्पताल प्रशासन को दिक्कतों (Patients troubled by water problem in Base Hospital) का सामना करना पड़ रहा है. बेस चिकित्सालय प्रशासन ने जल संस्थान को पत्र (Base hospital administration sent letter to Jal Sansthan) लिखकर अस्पताल में पानी की आपूर्ति सुचारू करने की अपील की है.

बता दें कि बेस अस्पताल में हर रोज लगभग दो लाख लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में गर्मियों में कम मात्रा में पानी की आपूर्ति होने से यहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बेस अस्पताल में प्रतिदिन गायनी, सर्जरी, ईएनटी, आर्थोपेडिक सहित अन्य विभागों में ऑपरेशन होते हैं. ऐसे में ओटी में पानी की सख्त आवश्यकता होती है, मगर विगत कई दिनों से पानी की अनियमित आपूर्ति होने के कारण ऑपरेशन के कार्यों में भी दिक्कतें हो रही हैं.

इसके साथ ही बेस अस्पताल के आठ से अधिक विभागों के वार्डों में भर्ती मरीजों व उनके तीमारदारों को वार्डों में पानी ना आने के कारण परेशान हो रहे हैं. साथ ही इससे सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है. इसके साथ ही बेस अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में भी पानी की दिक्कतें शुरू हो गयी हैं.

इस समस्या को देखते हुए अस्पताल के एमएस डॉ केपी सिंह ने जल संस्थान को एक पत्र भेजा है. जिसमें अस्पताल में नियमित पानी की आपूर्ति सुचारू करने की अपील की गई है. मामले में जल संस्थान के अवर अभियंता विनोद भट्ट ने बताया बेस अस्पताल में पानी की अव्यवस्था की शिकायत मिलने पर उसे ठीक कर दिया गया है. पंप में वॉल संबंधित दिक्कत थी, जिसके कारण दिक्कतें आ रही थी. शुक्रवार को वॉल ठीक करने के बाद पानी की व्यवस्था सुचारू कर दी गई है.