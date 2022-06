पौड़ी: प्रभारी उपजिलाधिकारी पौड़ी अजयबीर सिंह (In charge SDM Ajaybir Singh) ने कोट व खिर्सू ब्लॉक के खंड कार्यालय, बाल विकास, पशु चिकित्साधिकारी व कृषि विपणन केंद्र का औचक निरीक्षण (Inspection of departments of Kot and Khirsu block) किया. इस दौरान खंड कार्यालय खिर्सू के 3 कर्मियों के नदारद रहने पर एसडीएम ने स्पष्टीकरण तलब किया है. वहीं, कृषि विपणन केंद्र (Agriculture Marketing Center Inspection) के निरीक्षण के दौरान कार्यालय में ताला लगा हुआ पाया गया. जिस पर एसडीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

प्रभारी उपजिलाधिकारी पौड़ी अजयबीर सिंह ने कोट व खिर्सू ब्लॉक कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया तो ब्लॉक में कर्मचारियों की स्थिति देख एसडीएम दंग रह गए. औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने पाया कि खंड कार्यालय खिर्सू में तैनात 3 कर्मी बिना अनुमति के नदारद पाए गए. उन्होंने खंड विकास अधिकारी को संबंधित कर्मियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने खिर्सू के अंतर्गत कृषि विपणन केंद्र में ताला लगा हुआ पाया. जिस पर एसडीएम ने संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण तलब किया है.

