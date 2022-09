पौड़ी: कलक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉ विजय कुमार जोगदंडे (DM Dr Vijay Kumar Jogdande) ने वोटर आईडी को आधार से लिंक (voter id link with aadhar) किए जाने को लेकर निर्वाचन विभाग की समीक्षा बैठक ली. जिसमें डीएम ने इस संबंध में अभी तक हुए कार्यों की रिपोर्ट तलब की. जिसमें पता चला कि करीब 15 दिनों में महज 50 फीसदी ही कार्य हो पाया है. इस कार्य के लिए बीएलओ और सुपरवाइजरों को तैनात किया गया है, लेकिन ये कार्मिक बेहद धीमी गति से कार्य कर रहे हैं. जिस पर डीएम ने संबंधित बीएलओ एवं सुपरवाइजरों की सुस्त कार्य प्रगति (Slow work progress of BLO and supervisors) पर उन्हें जमकर फटकार लगाई.

जिले में इन दिनों वोटर आईडी को आधार नंबर के साथ जोड़ा जा रहा है. इस कार्य को शीघ्रता से संपन्न करने के आदेश निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुए हैं, लेकिन प्रशासन यह कार्य कछुवे की चाल से कर रहा है. जिससे नाराज डीएम ने कार्मिकों को फटकार लगाई है. साथ ही काम से कन्नी काटने वाले ऐसे कार्मिकों को चिन्हित करने के आदेश दिए हैं.

इस दौरान डीएम ने सुपरवाइजरों से बूथवार प्रगति की समीक्षा करते हुए सख्त हिदायत दी. उन्होंने कहा अगर बीएलओ सक्रियता से कार्य नहीं कर रहे हैं तो ऐसे बीएलओ का नाम चिन्हित कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. डीएम ने उप जिलाधिकारियों को इस कार्य की दैनिक समीक्षा करने का निर्देश दिए. साथ ही लंबित कार्य को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के भी निर्देश दिए.