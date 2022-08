कोटद्वारः उत्तराखंड विधानसभा में पूर्व मंत्रियों और वर्तमान मंत्रियों के पीआरओ की नियुक्ति (Appointment of PRO of ministers in the assembly) की लिस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. लिस्ट के तहत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज (cabinet minister satpal maharaj) के पीआरओ की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है. ऐसे में सतपाल महाराज ने मीडिया के सामने आकर सफाई पेश की है.

मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उनके पीआरओ का नाम कृष्ण मोहन हैं, जिनको सचिवालय से मांगा गया है. उनकी नियुक्ति भी हमारे द्वारा नहीं की गई है. गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्ती मामले (assembly appointment case) में पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ही गोविंद सिंह कुंजवाल (Govind Singh Kunjwal) के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं. दोनों के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में नियुक्ति पाए लोगों की सूची पर सवाल खड़े हो गए हैं.

विधानसभा भर्ती मामले पर मंत्री महाराज की सफाई.

ये भी पढ़ेंः विधानसभा बैक डोर भर्ती पर बोले कुंजवाल, नेताओं की सिफारिश पर दी नौकरी, जांच को तैयार

वहीं, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली की जानकारी जुटाई. उन्होंने कहा कि जिन युवा भर्ती से वंचित या सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें आगे काफी मौके मिलेंगे. इसक अलावा उन्होंने यमकेश्वर में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए.