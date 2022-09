श्रीनगरः हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University) में नए शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया (Admission process of new academic session in HNB) शुरू हो गई है. लेकिन इस बार यह प्रवेश प्रक्रिया छात्रों के लिए जटिल बनी हुई है. छात्रों को विश्वविद्यालय में आवेदन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई छात्रों को पाठ्यक्रम के चयन में असमंजसता की स्थिति बनी हुई है. इस वर्ष सारे एडमिशन सीयूईटी के द्वारा किए जाने हैं.

इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा सीयूईटी (Common University Entrance Test) परीक्षा आयोजित की गई थी. इसके बाद ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों (Central Universities) में छात्र प्रवेश कर सकते थे. 16 सितंबर को सीयूईटी CUET प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद गढ़वाल विवि ने विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पोर्टल खोल दिया है. 17 सितंबर से छात्र समर्थ पोर्टल पर प्रवेश के लिए पंजीकरण कर सकते थे. लेकिन छात्रों को पंजीकरण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, 12वीं कक्षा की परीक्षा देने के बाद पहली बार सीबीटी टेस्ट (Computer Based Test) देने वाले छात्रों को परसेंटाइल व स्कोर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वें प्रवेश के लिए योग्य हैं या नहीं.

छात्रों के लिए जटिल हुआ CUET से HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना.

वहीं, पंजीकरण के दौरान पाठ्यक्रमों के चयन में भी छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. विवि द्वारा दिए गए समर्थ पोर्टल (Samarth Portal) पर पंजीकरण करने के दौरान छात्रों को पाठ्यक्रम का चुनाव करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. छात्र पोर्टल पर प्रवेश के लिए पंजीकरण तो कर पा रहे हैं, लेकिन किस पाठ्यक्रम में उन्हें प्रवेश लेना है, इसके लिए उन्हें पाठ्यक्रम चुनने की सुविधा नहीं दी गई है. इससे पंजीकरण को लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

वहीं, पूरे मामले पर विश्वविद्यालय के कार्यकारी डीएसडब्ल्यू प्रो. वाईपी रेवानी का कहना है कि छात्र पंजीकरण के लिए 26 सितंबर तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण विभिन्न पाठ्यक्रमों को अलग-अलग करने में समय लग रहा था. इसके चलते पहले चरण में केवल पंजीकरण रखा गया है. 20 सितंबर से छात्र पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं. बताया कि जब छात्रों द्वारा पंजीकरण कर लिया जाएगा, उसके बाद विवि द्वारा मेरिट लिस्ट जारी कर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इसके लिए विवि के अधिकारियों, समर्थ पोर्टल के अधिकारियों की बैठक भी विवि प्रशासन जल्द आयोजित करेगा.