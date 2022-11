पौड़ी: नगर क्षेत्र में एकबार फिर गुलदार की चहल कदमी सीसीटीवी कैमरे (Guldar captured in CCTV in Pauri) में कैद हो गई है. पालिका क्षेत्र के घरों की छत पर गुलदार बेखौफ घूमता (Guldar roaming on roof of the house in Pauri ) दिखाई दिया. पौड़ी में इन दिनों हर मोहल्ले में गुलदार की धमक दिखाई दे रही है. पौड़ी में गुलदार की सक्रियता अधिक होने से उसके कुनबे का बढ़ना भी माना जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गुलदार का खौफ बरकरार है.

पौड़ी शहर में इन दिनों गुलदार (Guldar terror in Pauri) दिखाई देना आम बात हो गई है. आये दिन गुलदार किसी भी गली या लोगों की छतों पर चहल कदमी करता दिखाई दे रहा है. हैरानी और गमीनत की बात है कि गुलदार के सरेआम दिखाई देने के बाद भी कोई जनहानि नहीं हुई है. बीती मंगलवार की रात पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र के अपर चोपड़ा मोहल्ले के एक घर की छत पर गुलदार बेखौफ चहल कदमी करता दिखाई दिया. गुलदार की ये चहल कदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पौड़ी के अपर चोपड़ा मोहल्ले में फिर दिखा गुलदार.

शहर में इस तरह गुलदार के दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है. वहीं, बीते सप्ताह पाबौ ब्लॉक के निसणी गांव में 5 साल के मासूम को मौत के घाट उतारने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने क्षेत्र को गुलदार के भय से निजात दिलाने की मांग उठाई है. सामाजिक संगठनों के अनुसार क्षेत्र में कई गुलदार हैं. उन्होंने जिला प्रशासन से शीघ्र ही इस मामले में कार्रवाई की मांग की है.