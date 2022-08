श्रीनगरः पौड़ी के श्रीनगर में गुलदार का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन गुलदार मानवीय बस्ती की तरफ रुख करते हुए लोगों को डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर रहा है. मंगलवार सुबह गुलदार कमलेश्वर मंदिर परिसर (Guldar in Kamleshwar temple complex of Srinagar) में जा घुसा. सुबह चार बजे मंदिर के पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला तो गुलदार की गुर्राहट सुनते ही दरवाजा बंद कर मंदिर के अंदर ही गुलदार को कैद कर दिया और वन विभाग को सूचना दी.

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को ट्रेंकुलाइज कर पिंजरे में कैद (guldar was tranquilized and imprisoned in cage) किया. वन विभाग की टीम गुलदार को मेडिकल के लिए ले गई है. मेडिकल जांच के बाद गुलदार को जंगल में छोड़ दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, श्रीनगर में डांग, भक्तियाना, घसिया महादेव की तरफ गुलदारों की सक्रियता अचानक से बढ़ गई है. यहां स्थानीय लोगों ने सड़कों, घरों के बाहर गुलदार की चहल कदमी महसूस की है. वन विभाग इन जगहों पर तीन से चार पिंजरे भी लगाए हैं.

श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में घुसा गुलदार.

वन विभाग श्रीनगर रेंज के रेंजर ललित नेगी के मुताबिक, पकड़े गए गुलदार की उम्र 3 साल है और ये नर गुलदार है. वहीं, पिछली 23 अगस्त को भी गुलदार का श्रीनगर पौड़ी रोड का एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में गुलदार रात को सड़क पर घूमता नजर आ रहा था. लेकिन इसके कुछ देर बाद सड़क पर मौजूद आवारा मवेशी को अपना निवाला बना लिया था. इस पूरी घटना को मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने कार के अंदर से अपने मोबाइल पर कैद कर लिया था.