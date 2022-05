श्रीनगर: पौड़ी में श्रीनगर का गढ़वाल राइफल में तैनात एक सैनिक अपनी पैतृक भूमि को बचाने के लिए आधिकारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है. सैनिक का आरोप है कि एक भू-कारोबारी द्वारा उसकी भूमि पर कब्जा (land trader accused of occupying land) किया जा रहा है. सैनिक ने इसकी शिकायत डीएम से लेकर एसडीएम को भी की है. लेकिन प्रशासन की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिल रही है. आखिर में सैनिक ने भूख हड़ताल करने की चेतावनी (soldier warns to go on hunger strike) दी है.

स्वीत गांव निवासी सैनिक अमित रावत का कहना है कि भूमि विवाद को लेकर दूसरे पक्ष ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की है. अमित रावत का कहना है कि उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है. अमित रावत ने अब न्याय ना मिलने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है.

वहीं, दूसरे पक्ष के भूमि कारोबारी अजय जुगरान का कहना है कि वह उसी जमीन पर निर्माण कर रहे हैं जो उन्होंने खरीदी है. अजय जुगरान ने आरोप लगाया कि उक्त परिवार निर्माण कार्य में अड़चन डाल रहा है. मजदूरों को धमकाया जा रहा है.