श्रीनगर: ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली सामान (Counterfeit goods in the name of branded companies in Srinagar) बेचने का धंधा तेजी से चल रहा है. जिसको लेकर पुलिस ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नकली सौंदर्य प्रसाधन (Srinagar Fake Cosmetics) बेचने वालों पर शिकंजा कसा है. पुलिस ने नकली सामान बेचने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है.

श्रीनगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार व्यापारियों पर ब्रांडेड कंपनी का नकली सामान जब्त कर मुकदमा दर्ज किया है. श्रीनगर कोतवाली प्रभारी हरिओम राज चौहान ने बताया कि विपिन नागर, प्रभात कुमार गुप्त नई दिल्ली निवासी ने कोतवाली श्रीनगर में सूचना दी कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग श्रीनगर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सौंदर्य प्रसाधन की बिक्री की जा रही है. इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और परवेज अंसारी, अब्दुल हन्नान, फरमान, सते सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

ये चारों कारोबारी श्रीनगर में महिलाओं को अपना निशाना बना रहे थे. उन्हें ब्रांडेड कंपनियों का सामान बताकर नकली माल खपा रहे थे. फिलहाल पुलिस इन चारों से पूछताछ करते हुए नकली माल बेचने वाले गिरोह के बारे जानकारी जुटा रही है. कोतवाली प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, कि इसके पीछे अन्य कौन लोग हैं. इन चारों से पूरे मामले में कड़ी पूछताछ की जा रही है. यह पूरा मामला लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है. इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.