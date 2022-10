श्रीनगर: कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत आज देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान के गांव गवांणा पहुंचे. यहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सीडीएस अनिल चौहान के परिजनों से मुलाकात (Dhan Singh met family members of CDS Anil Chauhan) की. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे. गवांणा गांव पहुंचे धन सिंह रावत ने ग्रामीणों से गांव तक सड़क पहुंचाने का वादा किया.

डॉ धन सिंह रावत ने ग्रामीणों से कहा गांव से लेकर खिर्सू तक सड़क का जल्द डामरीकरण किया जाएगा. साथ ही गांव तक सड़क बनाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा. धन सिंह रावत ने ग्रामीणों को बताया वे कुछ दिनों पहले ही सीडीएस अनिल चौहान से मिलने गए थे. उन्होंने बताया की सीडीएस अनिल चौहान एक माह बाद अपने गांव (CDS Anil Chauhan will come to Gawana village soon) आएंगे. उन्होंने कहा सीडीएस के गांव आने पर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम गांव में ही आयोजित किया जाएगा.

CDS अनिल चौहान के गांव पहुंचे धन सिंह रावत

कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा ये गर्व की बात है कि सीडीएस उनकी विधानसभा के हैं. उन्होंने कहा जल्द सीडीएस के आने पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है. जिसे लेकर भी उन्होंने गांव वालों को जानकारियां दी.

बता दें लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पौड़ी जिले की रामपुर ग्राम पंचायत के गवांणा गांव (Gawana village of CDS Anil Chauhan) के मूल निवासी हैं. गवांणा गांव में सुरेंद्र सिंह चौहान के घर 18 मई 1961 में जन्मे अनिल चौहान की प्रारंभिक पढ़ाई कोलकाता सहित देश के अन्य राज्यों में हुई. अनिल और उनके परिवार की जड़ें हमेशा ही उनके गांव से जुड़ीं रहीं.