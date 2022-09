श्रीनगरः चौबट्टाखाल के गौरी हिमालयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय तोली दुधारखाल में देवभूमि पीपल्स डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से एसएचजी मेला व प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन (SHG Fair and Training Workshop in Dudharkhal) किया जा रहा है. जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया. कार्यक्रम में मनसार लोक कला सांस्कृतिक समिति कोटद्वार ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी. वहीं, स्वयं सहायता समूह, बाल विकास, आंगनबाड़ी, समग्र शिक्षा अभियान और सामाजिक समितियों की ओर से भी प्रदर्शनी लगाई गई. जिसका सतपाल महाराज ने अवलोकन कर प्रोत्साहित किया.

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज (Cabinet Minister Satpal Maharaj) ने कहा कि देवभूमि पीपल्स डेवलपमेंट ट्रस्ट (Devbhoomi Peoples Development Trust) की ओर से भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों का पहुंचाया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कार्य है. उत्तराखंड में पर्यटन (Tourism in Uttarakhand) एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है. पर्यटन को बढ़ावा देने लिए उत्तराखंड सरकार अनेक योजनाएं चला रही है. जिसके तहत चारधाम यात्रा के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है.

SHG मेला एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आगाज.

उन्होंने कहा कि नयार घाटी में एडवेंचर स्पोर्ट्स (Adventure Sports in Nayar Valley) पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर्स, कयाकिंग आदि के ट्रायल लगातार चलाए जा रहे हैं. जिससे नयार घाटी क्षेत्र को एडवेंचर स्पोर्ट्स से जोड़ा जा सके. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया (Road Connectivity in Uttarakhand) जा रहा है. जिससे उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पाद (Hill Products of Uttarakhand) को सड़कों के माध्यम से मार्केट तक पहुंचाने में आसानी होगी और काश्तकारों के आय का स्रोत भी बनेगी.