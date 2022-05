श्रीनगर: उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत (Cabinet Minister Dhan Singh Rawat in Srinagar) की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में उद्यान विभाग, कृषि, जलागम, उप निबन्धक, सहकारिता विभागों (Cabinet Minister Dhan Singh Rawat held a review meeting of the departments) के अधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में संचालित हो रही योजनाओं को समय पर पूरा करने और लोगों तक इसके लाभ को पहुंचाने के निर्देश दिये.

कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने उद्यान विभाग अधिकारी से पॉली हाउसों की जानकारी लेते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में पॉलीहाउस लगाएं जायें. इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि जंगली जानवरों से बचाव के लिए घेरबाड़ की व्यवस्था की जाये.

कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की विभागों की समीक्षा बैठक

पढ़ें- चिटहरा भूमि घोटाले में फंसे IAS-IPS अधिकारियों के परिजन, उत्तराखंड सरकार करा सकती है जांच

सहकारिता, उद्यान, कृषि, पशुपालन, जलागम, वन विभाग संयुक्त रूप से प्रत्येक ब्लॉक से 25 किसानों का चिन्हीकरण करते हुए उनको शून्य प्रतिशत ब्याज की दर पर कर्मठ किसान, काश्तकार व पशुपालक को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए बागवानी, कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पादन तथा कृषि व उससे सम्बद्ध स्वरोजगार परक कार्यों में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही महिला व पुरुषों के ऐसे समूह जो कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, स्थानीय अन्य जुड़े हुए क्षेत्रों में कर्मठता से लगे हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपये तक कि समूह आधारित ऋण योजना से लाभाविन्त करें. जिससे लोगों की आर्थिकी में सुधार हो सके.

पढ़ें- पिथौरागढ़ में दिखा पानी का कहर! तिनके की तरह बहा ले गया लोहे का गार्डर

उन्होंने उद्यान विभाग को जनपद में सेब के 100 बगीचे तैयार करने के अतिरिक्त कीवी, अखरोट, बादाम, केशर उत्पादन जैसे नवाचार प्रयासों को भी ट्रायल के तौर पर आजमाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा बागवानी से जुड़े हुए अनुकरणीय उदाहरणों व अनुभव प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित विभाग हिमाचल, गुजरात जैसे प्रदेशों में सफलतापूर्वक अपनाये गए मॉडल को भी लागू करने का प्रयास करें. साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर (क्लस्टर आधारित) तथा समूह आधारित प्रयासों को अमल में लाने को कहा.