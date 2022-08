पौड़ी: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट (BJP State President Mahendra Bhatt) का पहली बार पौड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत (Welcome to Mahendra Bhatt in Pauri) हुआ. इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष का सतपुली आगमन पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने नगर में चौबट्टाखाल विधायक एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज (cabinet minister minister satpal maharaj) की अगुवाई में रैली निकाली.

सोमवार को नगर पंचायत सतपुली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आगमन पर विधानसभा से कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे. इसके बाद नगर में स्वागत रैली निकालकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में स्वागत सभा आयोजित की गई. रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों, आतिशबाजी एवं फूल मालाओं से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का स्वागत किया.

चार दिवसीय गढ़वाल दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट

इस मौके पर प्रदेश महेन्द्र भट्ट ने कहा भाजपा राष्ट्रवादी संगठन है. यहां हर कार्यकर्ता समर्पित होकर कार्य करता है. हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सैनिक हैं. देश के विकास के लिये लंबे समय तक उनका प्रधानमंत्री रहना जरूरी है. प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा 2024 के लिए अभी से तैयारियों में जुटना होगा. इससे पहले चौबट्टाखाल विधायक व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दूरगामी दृष्टि वाले व्यक्ति हैं. उनके नेतृत्व में 2024 में उत्तराखंड की पांचों पर सीटों पर पार्टी परचम लहराएगी.

बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन दिनों चार दिवसीय गढ़वाल (Mahendra Bhatt four day visit to Garhwal) दौरे हैं. इस दौरान वे गढ़वाल के पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में कार्यक्रमों में भाग लेंगे. महेंद्र भट्ट 30 अगस्त को श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और पीपलकोटी में होते हुए बदरीनाथ पहुंचेंगे. 31 अगस्त को वे बदरीनाथ में पूजा-अर्चना करेंगे. जिसके बाद पांडुकेश्वर, जोशीमठ, गोपेश्वर जाएंगे.