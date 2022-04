कोटद्वार: विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी (Assembly Speaker Ritu Khanduri) ने कोटद्वार विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था (Health system in Kotdwar assembly)को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने विशेष तौर पर बेस अस्पताल कोटद्वार (Base Hospital Kotdwar) में मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती और चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए.

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्ती से कहा कि कोटद्वार बेस अस्पताल केवल रेफर सेंटर बन कर रह गया है. सभी मरीज को वहां से रेफर कर दिया जाता है. बेस अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं.

ऋतु खंडूड़ी ने अधिकारियों को किया निर्देशित.

ऋतु खंडूड़ी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से किसी भी प्रकार कोटद्वार बेस अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती (Deployment of doctors in Kotdwar Base Hospital) की जाए. इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि विज्ञापन निकालकर और कैंपस में जाकर डॉक्टर को ऑफर किया जाए. बेस अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं कार्डियोलॉजिस्ट का होना अति आवश्यक है.

बैठक में उन्होंने कहा कि कोटद्वार विधानसभा (Kotdwar Assembly) क्षेत्र में एक और अतिरिक्त 108 सेवा एंबुलेंस की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए. इसके साथ-साथ विभाग को अस्पताल की एंबुलेंस सेवा को भी नि:शुल्क करने के निर्देश दिए. उन्होंने गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार मरीजों को तुरंत स्वास्थ्य सेवा दिए जाने के लिए कहा.

इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सब सेंटर की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली. उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मरम्मत, बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा. अस्पतालों में बायोमेट्रिक व्यवस्था (Biometric system in hospitals) को लागू किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. साथ ही मरीजों को हर संभव सुविधा देने को भी कहा.

इस दौरान उन्होंने बेस अस्पताल में सृजित पदों की जानकारी (Information about the posts created in Base Hospital) अधिकारियों से ली. उन्होंने कहा पैरामेडिकल स्टाफ के पद भी भरे जाएं. अधिकारियों ने बताया कि 1,325 स्टॉफ नर्स के पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है. वहीं, 62 एक्स-रे तकनीशियन पदों को भी भरा जाना है.