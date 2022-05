देवप्रयाग/श्रीनगरः बदरीनाथ नेशनल हाईवे-7 पर सौडपानी के पास बोलेरो वाहन और ऑल्टो कार की आपस में टक्कर (Alto and Bolero clash in Devprayag) हो गई. हादसे में दोनों वाहनों में सवार 7 लोग चोटिल हो गए. घायलों को 108 की मदद से सीएचसी देवप्रयाग में भर्ती (injured were admitted to CHC Devprayag) कराया गया है. हादसे में 3 महिलाएं भी घायल हुई हैं.

जानकारी के तहत, सुबह 7:30 बजे देवप्रयाग थाना क्षेत्र के सौडपानी के पास (accident near saudpani) ऋषिकेश से श्रीनगर जा रही ऑल्टो कार और श्रीनगर से ऋषिकेश लौट रहे बोलेरो वाहन की आमने सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में दोनों वाहन में शामिल 7 लोग घायल हो गए. घायलों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं.

ये भी पढ़ेंः रुद्रप्रयाग: सड़क हादसे में मुंबई के 4 तीर्थयात्री घायल, देवप्रयाग में बाइक खाई में गिरने से एक की मौत

सभी घायलों का इलाज सीएचसी देवप्रयाग में कराया जा रहा है. देवप्रयाग थाना प्रभारी अनिरुद्ध मैठाणी ने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जानकारी ले रही है.