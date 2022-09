पौड़ी: इन दिनों पौड़ी जिले के कई क्षेत्रों में डेंगू (Dengue in many areas of Pauri district) तेजी से अपना पांव पसार रहा है. अब तक पौड़ी जिले में डेंगू के 35 मामले (35 cases of dengue in Pauri district) सामने आ चुके हैं. जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे ने सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है. पौड़ी के आसपास के क्षेत्रों में अभी तक डेंगू के 35 मामले दर्ज हो चुके हैं. जिसमें धारी देवी मंदिर क्षेत्र से सटे कल्यासौड़ में सर्वाधिक 25 मामले सामने आये हैं.

बरसात का मौसम खत्म होने के बाद कई संक्रामक बीमारियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है. जिससे आये दिन अस्पतालों में वायरल फीवर सहित डेंगू के मामले (Dengue cases including viral fever) सामने आ रहे हैं. पौड़ी मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों में अभी तक डेंगू के 35 मामले दर्ज हो चुके हैं. जिसमें धारी देवी मंदिर क्षेत्र से सटे कल्यासौड़ में सर्वाधिक 25 मामले सामने आये हैं. वहीं, श्रीनगर क्षेत्र और ढिकोल्या गांव में 3-3, जबकि खिर्सू और यमकेश्वर में 1-1 मामले सामने आये हैं.

जिला मलेरिया अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने कहा पौड़ी में डेंगू के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है. जिले में अभी तक कोई भी डेंगू मरीज भर्ती नहीं हुआ है. हालांकि, जिले में डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थानों में फॉगिंग की जा रही है.

उन्होंने कहा सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता चलाई जा रही है. मौसम बदलाव के कारण डेंगू का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन महकमे की ओर से एहतियात बरती जा रही है.

वहीं, ऋषिकेश में भी बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर महापौर अनिता ममगाईं ने निगम कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की साथ बैठक की. इस दौरान महापौर ने डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा पिछले सालों के आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि डेंगू प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक जोखिम भरा और जानलेवा हो जाता है. इसके अनुसार 2019 के बाद इस वर्ष अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है.

उन्होंने कहा इस वर्ष डेंगू का प्रभाव अधिक होने के चलते सभी विभागों और आम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी. निगम के तमाम क्षेत्रों के साथ डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र चंद्रेश्वर नगर, मुनि की रेती क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र के अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया था.

बैठक में महापौर ने संबंधित विभागों को डेंगू की ट्रेकिंग का प्रशिक्षण देने को भी कहा. उन्होंने मलिन बस्तियों में डेंगू लार्वा को नष्ट करने के लिए अभियान शुरू करने के निर्देश दिए. महापौर ने तमाम पार्षदों से वार्डों में घर-घर जाकर डेंगू के रोकथाम और बचाव के तरीके के लोगों को जानकारी देने की अपील की. इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने पर विशेष जोर दिया.