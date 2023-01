पौड़ी: पुलिस ने 500 ग्राम चरस व 10 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार (Three charas smugglers arrested in Pauri) किया है. पुलिस के अनुसार चरस की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 2 लाख रुपए आंकी (Charas worth Rs 2 lakh recovered in Pauri) गई है. आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं. वे यहीं से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को चरस बेचने का काम करते हैं.

एसएसपी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने तीन तस्करों को चरस व स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने नियमित चेकिंग अभियान के दौरान तस्करों को गिरफ्तार किया. तीनोंं तस्कर कोटद्वार के रहने वाले हैं. पुलिस ने मुताबिक मोमिन नगर लकड़ी पड़ाव निवासी गुलजार (23) पुत्र वाहिद से 10.7 स्मैक बरामद हुई, जबकि मानपुर निवासी नरेश नेगी उर्फ छोटू (32) पुत्र राजेन्द्र सिंह नेगी के पास 200 ग्राम चरस बरामद हुई. जबकि मानपुर निवासी सतीश रावत उर्फ अण्डा (30) पुत्र रघुनाथ सिंह रावत से 300 ग्राम चरस बरामद हुई. ये दोनों एक ही कार आई-20 में सवार थे.

पुलिस ने नियमित चेकिंग के दौरान दोनों को कौड़िया बैरियर से गिरफ्तार किया. पुलिस ने तीनों तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. तीनों तस्करों ने बताया कि वह स्मैक को रामपुर बरेली, उत्तर प्रदेश तथा चरस को कपकोट अल्मोड़ा से सस्ते दामों में खरीदकर लाते हैं. जिसे कोटद्वार एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर बेचते हैं.