श्रीनगर: गढ़वाल केंद्रीय विवि (Garhwal Central University) ने छात्रसंघ चुनाव की घोषणा (Announcement of dates for student union elections) कर दी है. बिरला परिसर में 17 नवंबर (Student union election on November 17) को छात्रसंघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी. गढ़वाल केंद्रीय विवि के बिरला परिसर में इस बार 6500 छात्र-छात्राएं अपने मताधिकार (6500 students will vote in Birla campus) का प्रयोग करेंगे. छात्रसंघ चुनाव के लिए विभिन्न्न पदों पर 16 छात्रों ने नॉमिनेशन करवाया है.

छात्रसंघ चुनाव के लिए विवि ने अपने स्तर से तैयारी पूरी कर ली हैं. विवि ने बिरला, बादशाहीथौल, एसआईटी कैंपस में चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है. तीनों परिसरों में 17 नवम्बर को मतदान होगा. 18 नवम्बर को जीते हुए पदाधिकारी शपथ ग्रह होगा. गढ़वाल के मुख्य परिसर श्रीनगर में दो दिनों तक चली नॉमिनेशन प्रकियां में विभिन्न पदों पर 16 छात्र छात्राओं ने अपना नॉमिनेशन करवाया.

गढ़वाल केंद्रीय विवि छात्रसंघ इलेक्शन.

जिसमें अध्यक्ष पद पर गौरव मोहन नेगी, केतुल्य जखमोला, अमन पंत, वैभव पंत, उपाध्यक्ष पद पर रॉबिन सिंह, चैतन्य कुकरेती ने नॉमिनेशन भरा. सचिव पद पर सम्राट सिंह,सूरज नेगी ने नामांकन करवाया, जबकि यूआर पद के लिए अमन पंवार, गिरीश सिंह ने नामांकन करवाया.गढ़वाल केंद्रीय विवि के बिरला परिसर में 6500 छात्र चुनाव में अपने मतदान का उपयोग करेंगे.

वहीं, बिरला परिसर के चुनाव अधिकारी डॉ आरसी डिमरी ने बताया कि बिरला परिसर में 16 छात्रों ने विभिन्न पदों पर नॉमिनेशन करवाया है. विवि ने चुनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पीएससी विवि में लगाई है. विवि पूरी तरह से लिंग दोह समिति के नियमों का पालन करते हुए छात्रसंघ चुनाव करवाएगा.